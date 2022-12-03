Без света 4 часа. Ким пообещал пересмотреть графики отключений в Николаеве

С понедельника, 5 декабря, в Николаевской области планируют пересмотреть графики отключений электроэнергии. Не исключено, что свет в регионе будет отсутствовать по 4 часа каждые 2-4 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"С понедельника буду требовать от "Облэнерго" пересмотра графиков по области. Скорее всего отключения будут по 4 часа с подачей света 2-4 часа", - рассказал он.

По словам главы региона, лимиты на область дают небольшие, с учетом растущего потребления и увелечения потребления. В частности, как заметил Ким, увеличение потребления происходит "за счет людей, которые возвращаются, в том числе".

"Генерация растет. Надо терпеть", - констатировал он.