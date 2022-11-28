Возобновление поставок воды в Николаев затянется. Россияне повредили насосную станцию

Во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Мэр предупреждает жителей Николаева, что городские коммунальные службы вынуждены подавать техническую воду из Бугского лимана еще в течение неопределенного времени.

"Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого оперативно, буквально через неделю, отремонтировали водопровод. Но мы имеем дело с настоящими террористами, бессильными против наших военных, а потому воюющих с мирным населением", - подчеркнул Сенкевич.

В субботу 26 ноября стало известно, что энергетики возобновили высоковольтную линию на деоккупированной территории. Это давало возможность наладить водоснабжение в Николаеве, однако из-за ракетных обстрелов снова в городе возникла проблема с питьевой водой.

Сенкевич заверил, что службы продолжают ремонтировать сети, которые уничтожаются соленой водой. Как только ситуация с безопасностью позволит возобновить ремонтные работы на самой насосной станции, городской голова обещал "вернуть Николаеву питьевую воду".