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Возобновление поставок воды в Николаев затянется. Россияне повредили насосную станцию

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 17:07
Возобновление поставок воды в Николаев затянется. Россияне повредили насосную станцию Фото: пока в Николаев поступает техническая вода (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Во время ракетных обстрелов российские оккупанты повредили насосную станцию коммунального предприятия "Николаевводоканал", расположенную в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Мэр предупреждает жителей Николаева, что городские коммунальные службы вынуждены подавать техническую воду из Бугского лимана еще в течение неопределенного времени.

"Да, мы все ждали деоккупации Херсона и других временно захваченных наших земель. После этого оперативно, буквально через неделю, отремонтировали водопровод. Но мы имеем дело с настоящими террористами, бессильными против наших военных, а потому воюющих с мирным населением", - подчеркнул Сенкевич.

В субботу 26 ноября стало известно, что энергетики возобновили высоковольтную линию на деоккупированной территории. Это давало возможность наладить водоснабжение в Николаеве, однако из-за ракетных обстрелов снова в городе возникла проблема с питьевой водой.

Сенкевич заверил, что службы продолжают ремонтировать сети, которые уничтожаются соленой водой. Как только ситуация с безопасностью позволит возобновить ремонтные работы на самой насосной станции, городской голова обещал "вернуть Николаеву питьевую воду".

Напомним, Виталий Ким заявил, что в Николаеве полностью возобновить поставки питьевой воды смогут после ремонта электросетей в Херсонской области.

Один из участков поврежденного в результате боевых действий водопровода, которым осуществляется водоснабжение Николаева, был восстановлен 19 ноября.

Также раньше мы писали, как использовать воду после продолжительного отключения.

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