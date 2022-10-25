В Николаеве задержали предателей, работавших на российских пропагандистов: детали от СБУ

По данным спецслужб, злоумышленники готовили заказные сюжеты, в которых призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за "блогеров", якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в регионе.

разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что получила финансовое вознаграждение.

задержанным сообщено о подозрении по