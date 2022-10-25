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В Николаеве задержали предателей, работавших на российских пропагандистов: детали от СБУ

Фото: СБУ задержала двух предателей, работавших на российских пропагандистов (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Николаеве Служба безопасности задержала двух агентов, работавших на пропагандистское издание России. "Блогеры" занимались подготовкой заказных сюжетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным спецслужб, злоумышленники готовили заказные сюжеты, в которых призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации. Для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за "блогеров", якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в регионе.

разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что получила финансовое вознаграждение.

задержанным сообщено о подозрении по

Напомним, ранее Служба безопасности "на горячем" задержала жителя Ровно, который передавал информацию россиянам для нанесения ракетных ударов по городу.

Также сообщалось, что СБУ задержала президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Позже спецслужба опубликовала аудиозаписи его разговоров, где он оправдывал вторжение России на территорию Украины.

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Служба безопасности УкраиныНиколаев