У Миколаєві затримали зрадників, які працювали на російських пропагандистів: деталі від СБУ

За даними спецслужб, зловмисники готували заказні сюжети, в яких закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку в регіоні.

розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що отримала фінансову винагороду.

затриманим повідомлено про підозру за