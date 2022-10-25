У Миколаєві затримали зрадників, які працювали на російських пропагандистів: деталі від СБУ

У Миколаєві Служба безпеки затримала двох агентів, які працювали на пропагандистське видання Росії. "Блогери" займалися підготовкою замовних сюжетів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
За даними спецслужб, зловмисники готували заказні сюжети, в яких закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Для маскування підривної діяльності зрадники видавали себе за "блогерів", які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку в регіоні.
розвідданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах, за що отримала фінансову винагороду.
затриманим повідомлено про підозру за
Нагадаємо, раніше Служба безпеки "на гарячому" затримала жителя Рівного, який передавав інформацію росіянам для завдання ракетних ударів по місту.
Також повідомлялося, що СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Пізніше спецслужба опублікувала аудіозаписи його розмов, де він виправдовував вторгнення Росії на територію України.
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