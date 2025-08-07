В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Удары РФ по Николаеву

Россияне периодически наносят ракетные и дроновые удары по Николаеву и окрестностям. Так, очередной вражеский обстрел произошел поздно вечером 2 августа. В городе прогремел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар и разрушения в жилом секторе.

В результате атаки в отдельных районах Николаева и Херсонской области исчезло электроснабжение. По информации спасателей, ранения получили семь человек. Трое мужчин - в возрасте 32, 57 и 74 года были госпитализированы в больницу.

Кроме того, 9 июля ударили по Николаевской области, в результате обстрела возник пожар. Впоследствии стало известно, что в Николаеве произошло аварийное отключение электроэнергии.

Также 6 июля враг ударил по областному центру дронами-камикадзе. По словам главы ОВА Виталия Кима, в городе были зафиксированы вызовы экстренных служб, которые оперативно прибыли на места попаданий.