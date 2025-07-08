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В Николаеве прозвучал взрыв на фоне атаки "Шахедов"

Николаев, Вторник 08 июля 2025 22:27
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В Николаеве прозвучал взрыв на фоне атаки "Шахедов" Иллюстративное фото: в Николаеве были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Николаеве во вторник, 8 июля, вечером местные жители услышали взрыв. Для города есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Угроза дронов! В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич.

При этом Воздушные силы около 21:55 предупреждали, что в южной части Николаевской области фиксируют вражеские ударные дроны. Они летят на запад.

Атака дронов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 8 июля, вечером в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед".

Вражеские беспилотники заметили на границе Сумщины и Черниговщины, в восточной, центральной и западной части Харьковщины и в восточной части Днепропетровщины.

К слову, вчера, 7 июля, российские оккупанты ударили 10 дронами-камикадзе по Харькову. В результате такой атаки пострадали 82 мирных жителя. При этом один человек погиб.

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Николаев Взрыв Война в Украине Атака дронов
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