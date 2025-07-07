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В Харькове уже 82 пострадавших из-за утренней атаки россиян

Харьков, Понедельник 07 июля 2025 22:13
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В Харькове уже 82 пострадавших из-за утренней атаки россиян Фото: Харьков был под атакой "Шахедов" (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Иван Носальский

В результате российской атаки дронов на Харьков, которая прошла сегодня, 7 июля, утром, пострадали 82 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Как отметили в облпрокуратуре, россияне в период с 05:20 до 05:40 и с 10:20 до 10:30 ударили по Харькову 10 дронами. Предварительно, это были "Герань-2" (российское название "Шахедов"). Целью врага стали гражданские объекты в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах Харькова.

"В результате атаки погибла 34-летняя женщина. 82 человека получили ранения или испытали острый шок", - добавили правоохранители.

Известно, что среди пострадавших - восемь детей: четыре девочки и четыре мальчика.

Удар по Харькову

Напомним, российские оккупанты сегодня, 7 июля, утром ударили по Харькову дронами-камикадзе.

Согласно последним данным, было известно о 71 пострадавшем. При этом среди них было семь детей.

В частности, дроны атаковали здание Харьковского областного ТЦК и СП.

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