У Миколаєві пролунав вибух на тлі атаки "Шахедів"

У Миколаєві у вівторок, 8 липня, ввечері місцеві жителі почули вибух. Для міста є загроза атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

При цьому Повітряні сили близько 21:55 попереджали, що в південній частині Миколаївської області фіксують ворожі ударні дрони. Вони летять на захід.

"Загроза дронів! У Миколаєві було чути вибух", - написав Сєнкевич.

Атака дронів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 липня, ввечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Ворожі безпілотники помітили на кордоні Сумщини та Чернігівщини, у східній, центральній та західній частині Харківщини та у східній частині Дніпропетровщини.

До слова, вчора, 7 липня, російські окупанти вдарили 10 дронами-камікадзе по Харкову. Унаслідок такої атаки постраждали 82 мирні жителі. При цьому одна людина загинула.

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