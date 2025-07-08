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У Миколаєві пролунав вибух на тлі атаки "Шахедів"

Миколаїв, Вівторок 08 липня 2025 22:27
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У Миколаєві пролунав вибух на тлі атаки "Шахедів" Ілюстративне фото: у Миколаєві чути вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Миколаєві у вівторок, 8 липня, ввечері місцеві жителі почули вибух. Для міста є загроза атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Загроза дронів! У Миколаєві було чути вибух", - написав Сєнкевич.

При цьому Повітряні сили близько 21:55 попереджали, що в південній частині Миколаївської області фіксують ворожі ударні дрони. Вони летять на захід.

Атака дронів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 8 липня, ввечері вкотре запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед".

Ворожі безпілотники помітили на кордоні Сумщини та Чернігівщини, у східній, центральній та західній частині Харківщини та у східній частині Дніпропетровщини.

До слова, вчора, 7 липня, російські окупанти вдарили 10 дронами-камікадзе по Харкову. Унаслідок такої атаки постраждали 82 мирні жителі. При цьому одна людина загинула.

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Миколаїв Вибух Війна в Україні Атака дронів
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