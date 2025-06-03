В Николаеве прогремел взрыв во время тревоги

Ночной обстрел РФ по Украине 3 июня

Напомним, минувшей ночью российские войска совершили атаку ударными дронами по северным, центральным и южным областям Украины.

В Чернигове в результате обстрела получили повреждения жилые дома, административные здания и автомобили, также вспыхнули пожары. В Одессе в результате атаки пострадали четыре человека. В городе повреждены несколько домов и транспортных средств, зафиксировано возгорание авто.

Все известные подробности о последствиях ночной атаки дронов - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.