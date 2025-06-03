У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги

У Миколаєві вранці вівторка, 3 червня, було чути вибух. В Україні в цей час було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.
"Чутно вибух у Миколаєві", - написав Сєнкевич.
Зауважимо, що незадовго до вибуху в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Також Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Києва.
Також незадовго до масштабної тривоги росіяни вдарили по автівках у центрі міста Суми. Вже відомо про одного загиблого та десятки поранених.
Нагадаємо, минулої ночі російські війська здійснили атаку ударними дронами по північних, центральних і південних областях України.
У Чернігові внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки, адміністративні споруди та автомобілі, також спалахнули пожежі. В Одесі внаслідок атаки постраждали четверо людей. У місті пошкоджено кілька будинків і транспортних засобів, зафіксовано займання авто.
Усі відомі подробиці про наслідки нічної атаки дронів – читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.