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У Миколаєві пролунав вибух під час тривоги

Ілюстративне фото: у Миколаєві пролунав вибух під час тривоги 3 червня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Кава

У Миколаєві вранці вівторка, 3 червня, було чути вибух. В Україні в цей час було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

"Чутно вибух у Миколаєві", - написав Сєнкевич.

Зауважимо, що незадовго до вибуху в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Також Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Києва.

Також незадовго до масштабної тривоги росіяни вдарили по автівках у центрі міста Суми. Вже відомо про одного загиблого та десятки поранених.

Нічний обстріл РФ по Україні 3 червня

Нагадаємо, минулої ночі російські війська здійснили атаку ударними дронами по північних, центральних і південних областях України.

У Чернігові внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житлові будинки, адміністративні споруди та автомобілі, також спалахнули пожежі. В Одесі внаслідок атаки постраждали четверо людей. У місті пошкоджено кілька будинків і транспортних засобів, зафіксовано займання авто.

Усі відомі подробиці про наслідки нічної атаки дронів – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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МиколаївПовітряна тривогаВійна в Україні