Россия ударила по машинам в центре Сум: есть жертва, много раненых (фото, видео)

Фото: Россия ударила по машинам в центре Сум (Getty Images)

Россия нанесла удар по центру Сум. Есть погибший и много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА и Telegram и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Сегодня в центре Сум произошел вражеский обстрел. Был взрыв в центральной части города. Россия ударила по гражданскому транспорту - в результате удара сгорели два автомобиля, есть погибший и раненые. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб один человек. Есть много раненых - их доставляют в медицинские учреждения областного центра. На месте работают спасатели и экстренные службы. Последствия удара уточняются. "На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется", - написал и.о. председателя Сумской ОГА.