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Россия ударила по машинам в центре Сум: есть жертва, много раненых (фото, видео)

Вторник 03 июня 2025 10:01
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Россия ударила по машинам в центре Сум: есть жертва, много раненых (фото, видео) Фото: Россия ударила по машинам в центре Сум (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия нанесла удар по центру Сум. Есть погибший и много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОГА и Telegram и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Сегодня в центре Сум произошел вражеский обстрел. Был взрыв в центральной части города.

Россия ударила по гражданскому транспорту - в результате удара сгорели два автомобиля, есть погибший и раненые.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб один человек. Есть много раненых - их доставляют в медицинские учреждения областного центра.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Последствия удара уточняются.

"На месте происшествия работают спасатели и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется", - написал и.о. председателя Сумской ОГА.

Атака на Сумы

Напомним, что днем 20 мая российские захватчики ударили ракетой по городу Шостка Сумской области. В ОВА рассказали, что из-за обстрела была повреждена инфраструктура одного из предприятий, в городе началась аварийно-спасательная операция.

Кроме того, в ночь на 20 мая росармия атаковала дронами и авиабомбами Белопольскую и Юнаковскую общины Сумской области. Из-за атаки на одном из гражданских объектов произошел масштабный пожар.

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