В Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги
Жители Николаева сегодня, 25 сентября, вечером услышали взрыв. В Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Официальные источники пока не раскрывают более детальных подробностей происшествия и не называют причин взрывов.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Жителям области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Стоит заметить, что Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Николаевской области.
Обновлено 21:15
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о пусках в сторону Николаева.
Обновлено 21:24
Мэр Николаева Александр Сенкевич написал о "прилете" в городе.
Также он призвал жителей не публиковать ничего в соцсетях.
Обстрелы Николаева
Напомним, российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города.
В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.
Также россияне били по Николаеву 20 июля, из-за чего погиб один мирный житель.
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