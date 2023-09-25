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В Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Николаев, Понедельник 25 сентября 2023 21:09
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В Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги Фото: в Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители Николаева сегодня, 25 сентября, вечером услышали взрыв. В Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Официальные источники пока не раскрывают более детальных подробностей происшествия и не называют причин взрывов.

В Николаеве прозвучал взрыв во время воздушной тревогиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Жителям области необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Стоит заметить, что Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Николаевской области.

Обновлено 21:15

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о пусках в сторону Николаева.

Обновлено 21:24

Мэр Николаева Александр Сенкевич написал о "прилете" в городе.

Также он призвал жителей не публиковать ничего в соцсетях.

Обстрелы Николаева

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города.

В частности, 10 июля для обстрела Николаева враг применил баллистическую ракету "Искандер". Тогда пострадал один человек.

Также россияне били по Николаеву 20 июля, из-за чего погиб один мирный житель.

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