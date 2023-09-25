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У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги

Миколаїв, Понеділок 25 вересня 2023 21:09
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У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото: у Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Миколаєва сьогодні, 25 вересня, увечері почули вибух. У Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць події та не називають причин вибухів.

У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривогиФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Жителям області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Миколаївській області.

Оновлено 21:15

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про пуски у бік Миколаєва.

Оновлено 21:24

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав про "приліт" у місті.

Також він закликав мешканців не публікувати нічого у соцмережах.

Обстріли Миколаєва

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста.

Зокрема, 10 липня для обстрілу Миколаєва ворог застосував балістичну ракету "Іскандер". Тоді постраждала одна людина.

Також росіяни били по Миколаєву 20 липня, через що загинув один мирний житель.

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