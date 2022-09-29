Российские войска ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: есть разрушения

Ночью 29 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев, применив систему С-300. В результате удара есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима .

"Ночью, 29 сентября, около 02:33, Николаев подвергся удару, предварительно, ракетой типа С-300. Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и учебное заведение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Последствия удара показали в местных Telegram-каналах.

Кроме того, ночью оккупанты обстреляли пгт Березнеговатое. В результате обстрелов разрушено складское здание. Также повреждены частные дома, торговые объекты и частного предприятия. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.