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Российские войска ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: есть разрушения

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Николаев, Четверг 29 сентября 2022 09:38
Российские войска ночью ударили по Николаеву ракетами С-300: есть разрушения Фото: российские войска ночью ударили по Николаеву ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 29 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев, применив систему С-300. В результате удара есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 29 сентября, около 02:33, Николаев подвергся удару, предварительно, ракетой типа С-300. Известно о попадании по открытой территории. В результате повреждены гражданские объекты, в частности музей и учебное заведение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Последствия удара показали в местных Telegram-каналах.

Кроме того, ночью оккупанты обстреляли пгт Березнеговатое. В результате обстрелов разрушено складское здание. Также повреждены частные дома, торговые объекты и частного предприятия. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на Южнобугском направлении. ВСУ 28 сентября отразили атаку врага в Херсонской области.

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