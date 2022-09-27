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Россияне ночью ударили по центру Николаева: в ОВА показали последствия

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Николаев, Вторник 27 сентября 2022 09:25
Россияне ночью ударили по центру Николаева: в ОВА показали последствия Фото: оккупанты ночью ударили по центру Николаева (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты ночью в очередной раз обстреляли Николаев. Враг ударил по центру города из РСЗО "Смерч". Вследствие чего повреждены ряд гражданских объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ким отметил, что ночью Николаев дважды подвергся вражескому обстрелу - около часу ночи и четырех часов утра. Предварительно, российские войска обстреливали различные районы города из РСЗО. Известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города, в частности жилых домов, магазинов и сети водопровода.

Также в результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, враг ночью ударил по Николаевской области. Так, ночью артиллерийские удары пришлись по аквазоне Очакова. Утром в городе снова раздался взрыв. Информация о повреждениях выясняется.

Под утро оккупанты обстреляли село Весеннее в Веснянской общине. В результате чего частично разрушены и повреждены жилые дома, социальная инфраструктура, гаражи и автомобили. Пострадавших нет.

Напомним, этой ночью россияне нанесли новые удары по Никопольскому району в Днепропетровской области. Враг выпустил по общинам почти 90 снарядов.

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