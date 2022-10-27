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В Николаеве прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в Николаеве прозвучали взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 27 октября, в Николаеве были слышны взрывы. Воздушная тревога в Николаевской области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не подтвердили информацию о взрывах. Местные СМИ также не раскрывают детали.

Обновлено 20:58

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в городе пока все спокойно.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 27 октября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области из минометов.

Также мы писали, что утром, 27 октября, оккупанты обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии Хотинскую громаду Сумской области. Повреждены частные дома и инфраструктура.

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