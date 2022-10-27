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Оккупанты обстреляли Сумскую область с артиллерии: фото разрушений

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Сумская область, Четверг 27 октября 2022 16:35
Оккупанты обстреляли Сумскую область с артиллерии: фото разрушений Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область (Дмитрий Живицкий, Telegram)
Автор: Антон Малиновский

Утром, 27 октября, оккупанты обстреляли из "Градов" и ствольной артиллерии Хотинскую общину Сумской области. Повреждены частные дома и инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Под удар россиян попало одно из сел общины - оккупанты выпустили несколько залпов из "Градов" и 33 снаряда из ствольной артиллерии 152 калибра. В результате было повреждено 5 частных домов.

"В один из домов залетел снаряд и не разорвался. Там жила бабушка, к счастью - ее накануне забрала к себе дочь в соседнее село", - написал Живицкий.

Кроме этого, осколок пробил две стены в библиотеке и амбулатории, а также разрушения получило местное агропредприятие. Жертв среди населения нет, но осколком задело собаку - та сейчас находится в шоковом состоянии.

"Повреждены линии электропередач, интернет. На месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы общины, правоохранители и саперы. Сразу домохозяйства снабдили необходимыми стройматериалами, продолжается работа по восстановлению человеческих домов", - сообщил глава ОВА.

Напомним, что Сумщина подвергается обстрелам регулярно. Так, днем ранее, 26 октября, кафиры выпустили по региону более 20 мин, а 18 октября оккупанты обстреляли Сумщину 64 раза Тогда погибли два человека, а один получил ранения.

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