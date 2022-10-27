Российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область

В четверг, 27 октября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"После обеда в четверг оккупанты в очередной раз обстреляли с территории РФ приграничья Черниговщины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с 14:00 до 15:20 поступило сообщение о 30 приходах, предположительно из миномета, в районе Сеньковки.

Оперативное командование сообщает, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили военные.