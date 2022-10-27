ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область

Новина українською →
Украина, Четверг 27 октября 2022 17:43
Российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область Фото: Российские оккупанты из минометов обстреляли Черниговскую область (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 27 октября, россияне обстреляли пограничные регионы Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Север".

"После обеда в четверг оккупанты в очередной раз обстреляли с территории РФ приграничья Черниговщины", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, с 14:00 до 15:20 поступило сообщение о 30 приходах, предположительно из миномета, в районе Сеньковки.

Оперативное командование сообщает, что потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили военные.

Напомним, что ранее россияне ударили по Черниговской области по артиллерии и РСЗО.

Также российские войска утром 21 октября в очередной раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей. Враг выпустил в сторону населенных пунктов около 16 снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Черниговская область Война в Украине
NEWS
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов