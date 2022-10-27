У Миколаєві пролунали вибухи

У четвер, 27 жовтня, у Миколаєві було чути вибухи. Повітряна тривога у Миколаївській області поки не оголошена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не підтвердили інформацію про вибухи. Місцеві ЗМІ також не розкривають деталей.
Оновлено 20:58
За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у місті поки що все спокійно.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли прикордонні регіони Чернігівської області з мінометів.
Також ми писали, що вранці, 27 жовтня, окупанти обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії Хотинську громаду Сумської області. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.