У Миколаєві пролунали вибухи

У четвер, 27 жовтня, у Миколаєві було чути вибухи. Повітряна тривога у Миколаївській області поки не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не підтвердили інформацію про вибухи. Місцеві ЗМІ також не розкривають деталей.

Оновлено 20:58

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у місті поки що все спокійно.