UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаєві пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Миколаєві пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 27 жовтня, у Миколаєві було чути вибухи. Повітряна тривога у Миколаївській області поки не оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не підтвердили інформацію про вибухи. Місцеві ЗМІ також не розкривають деталей.

Оновлено 20:58

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у місті поки що все спокійно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли прикордонні регіони Чернігівської області з мінометів.

Також ми писали, що вранці, 27 жовтня, окупанти обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії Хотинську громаду Сумської області. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВибухВійна Росії проти України