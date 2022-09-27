В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве ночью 27 сентября раздались взрывы, в городе и области объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".

Напомним, 25 сентября россияне ночью обстреляли Николаев. В результате ударов были повреждены жилые дома, есть попадание в водопровод.

Кроме того, украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, которым россияне пытались атаковать город.

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