В Николаеве прогремели взрывы
Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
В Николаеве ночью 27 сентября раздались взрывы, в городе и области объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правила "двух стен".
Напомним, 25 сентября россияне ночью обстреляли Николаев. В результате ударов были повреждены жилые дома, есть попадание в водопровод.
Кроме того, украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, которым россияне пытались атаковать город.
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