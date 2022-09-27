У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві вночі 27 вересня пролунали вибухи, у місті та області оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Супільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

Нагадаємо, 25 вересня росіяни вночі обстріляли Миколаїв. Внаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки, є потрапляння у водопровід.

Крім того, українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати місто.

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