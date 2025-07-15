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Россияне ночью атаковали Днепр дронами: повреждены многоэтажка и гимназия

Вторник 15 июля 2025 08:18
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Россияне ночью атаковали Днепр дронами: повреждены многоэтажка и гимназия Фото: россияне ночью атаковали Днепр дронами (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 15 июля, атаковали Днепр и область ударными беспилотниками. В результате удара в областном центре повреждены дома и гимназия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"В Днепре в результате атаки БпЛА повреждены многоэтажка, 6 частных домов, гимназия. К счастью, никто не пострадал", - отметил Лысак.

По его словам, за ночь в небе Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 16 вражеских беспилотников.

"Никопольщина ночью была под ударами FPV-дронов и артиллерии. Агрессор попал по райцентру, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Прошло без погибших и раненых", - добавил руководитель ОГА.

Удары РФ по Днепру

Россияне с первых дней войны атакуют Днепр дронами и ракетами. В частности, утром 24 июня в Днепре прозвучала серия взрывов. Воздушные силы зафиксировали две баллистические цели в направлении города.

Как позже стало известно, россияне попали по жилому сектору. К тому же был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье": взрывная волна разбила окна вагона, но прямых попаданий не было.

Всего в городе сильные повреждения получили: школы, детсады, общежитие, гимназия, городская больница, поликлиника, админздание. Почти все эти заведения получили попадания или повреждения.

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