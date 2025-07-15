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У Миколаєві під час дронової атаки пролунав вибух

Вівторок 15 липня 2025 11:07
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У Миколаєві під час дронової атаки пролунав вибух Ілюстративне фото: у Миколаєві під час дронової атаки пролунав вибух (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Вранці вівторка Миколаїв перебував під атакою ударних дронів російської армії. У місті було чути вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича, Повітряні сили та карту тривог.

"Було чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів", - написав Сєнкевич.

До цього Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів для Миколаєва та області, які рухались у напрямку Очакова.

Станом на 11:05 про постраждалих інформація не надходила.
У Миколаєві під час дронової атаки пролунав вибух

Повітряна атака по Україні

Російська армія запустила групи ударних дронів ще з вечора понеділка, 14 липня. Ворожі "Шахеди" було помічено у низці областей. Згодом стало відомо про наслідки атаки на Дніпро - там в результаті удару у обласному центрі пошкоджені будинки та гімназія.

А ось у Запорізькій області тривога триває вже понад 15 годин - місцева влада попереджає про загрозу ударних дронів.

Унаслідок обстрілу Гуляйполя на Запоріжжі постраждали двоє людей. Тим часом у самому Запоріжжі через атаку дронів спалахнули пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю одного з інфраструктурних об’єктів.

У Харківській області через дронову атаку спалахнули пожежі у кількох населених пунктах. Найбільше постраждав Куп’янський район.

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