Главная » Жизнь » Общество

В Николаеве офицера ТЦК подозревают в избиении военнообязанных

Николаев, Четверг 08 января 2026 14:39
В Николаеве офицера ТЦК подозревают в избиении военнообязанных Фото: ГБР в Николаеве получила 30 жалоб на противозаконные действия военных ТЦК (facebook.com MykolaivOTCK)
Автор: Валерий Ульяненко

Офицера Корабельного РТЦК Николаевской области подозревают в систематическом применении физического насилия к военнообязанным во время проведения мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственное бюро расследований.

В сообщении говорится, что уже поступило не менее 30 жалоб на неправомерные действия сотрудников Корабельного РТЦК во время проверок военно-учетных документов.

В ГБР отмечают, что такое количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений.

"Во время проверки фактов следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП, которого привлекли для "усиления" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным", - рассказали в ГБР.

Офицеру ТЦК было сообщено о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит наказание в виде 850 гривен штрафа, или общественных работ на срок до 200 часов, или до года исправительных работ.

Напомним, Вознесенское районное управление полиции в Николаевской области получило заявление от 40-летнего мужчины о незаконном удержании и избиении военными одного из ТЦК.

Кроме того, в поселке Пулины Житомирской области произошел трагический случай с военнообязанным. После посещения ТЦК и вручения повестки мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Медикам спасти его не удалось.

Отметим, 2 января в Винницкой области проверка документов закончилась нападением на военного ТЦК.

Ранее, 31 декабря, в Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП во время проверки документов и скрылся с места происшествия.

Николаевская область ГБР ТЦК Мобилизация в Украине
