В Николаеве офицера ТЦК подозревают в избиении военнообязанных
Офицера Корабельного РТЦК Николаевской области подозревают в систематическом применении физического насилия к военнообязанным во время проведения мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственное бюро расследований.
В сообщении говорится, что уже поступило не менее 30 жалоб на неправомерные действия сотрудников Корабельного РТЦК во время проверок военно-учетных документов.
В ГБР отмечают, что такое количество обращений свидетельствует о системном характере нарушений.
"Во время проверки фактов следователи установили, что офицер областного ТЦК и СП, которого привлекли для "усиления" работы Корабельного РТЦК и СП, неоднократно применял физическое насилие к военнообязанным", - рассказали в ГБР.
Офицеру ТЦК было сообщено о подозрении в умышленном причинении телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).
Ему грозит наказание в виде 850 гривен штрафа, или общественных работ на срок до 200 часов, или до года исправительных работ.
Напомним, Вознесенское районное управление полиции в Николаевской области получило заявление от 40-летнего мужчины о незаконном удержании и избиении военными одного из ТЦК.
Кроме того, в поселке Пулины Житомирской области произошел трагический случай с военнообязанным. После посещения ТЦК и вручения повестки мужчине внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Медикам спасти его не удалось.
Отметим, 2 января в Винницкой области проверка документов закончилась нападением на военного ТЦК.
Ранее, 31 декабря, в Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК и СП во время проверки документов и скрылся с места происшествия.