В Николаеве во время тревоги раздались взрывы
Фото: В Николаеве раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Николаеве в ночь на 20 октября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Николаеве слышали звуки около 01:42 часа. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.
Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.
Напомним, в Николаеве в ночь на 19 октября были сбиты 13 вражеских беспилотников иранского производства.
К слову, 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.
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