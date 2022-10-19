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В Николаеве был слышен громкий взрыв

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Николаев, Среда 19 октября 2022 22:42
В Николаеве был слышен громкий взрыв Фото: взрыв в Николаеве 19 октября прозвучал до объявления тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве сегодня вечером, 19 октября, был слышен громкий взрыв. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N.

Сообщается, что взрыв прогремел примерно в 22:30 по киевскому времени. Через некоторое время после взрыва в городе объявили воздушную тревогу. В целях безопасности рекомендуется жителям областного центра пройти в укрытия.

Обновлено (22:48)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты "решили вопрос" с памятником "Сотрудникам милиции".

Он также добавил, что если причиной уничтожения памятника стал подрыв взрывчаткой, то инициаторы взрыва будут отвечать по всей строгости закона.

В Николаеве был слышен громкий взрыв

Ранее мы писали, что в Николаеве в ночь на 19 октября были сбиты 13 вражеских беспилотников иранского производства.

Также сообщалось, что ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.

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Николаев Николаевская область Взрыв Вторжение России в Украину
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