В Николаеве был слышен громкий взрыв
В Николаеве сегодня вечером, 19 октября, был слышен громкий взрыв. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N.
Сообщается, что взрыв прогремел примерно в 22:30 по киевскому времени. Через некоторое время после взрыва в городе объявили воздушную тревогу. В целях безопасности рекомендуется жителям областного центра пройти в укрытия.
Обновлено (22:48)
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты "решили вопрос" с памятником "Сотрудникам милиции".
Он также добавил, что если причиной уничтожения памятника стал подрыв взрывчаткой, то инициаторы взрыва будут отвечать по всей строгости закона.
Ранее мы писали, что в Николаеве в ночь на 19 октября были сбиты 13 вражеских беспилотников иранского производства.
Также сообщалось, что ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.
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