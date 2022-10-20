Над Николаевской областью ночью уничтожены 14 "шахедов"
Ночью 20 октября российские оккупанты атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. Над регионом силы ПВО сбили 14 "шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Российские оккупационные войска атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.
В частности, девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
По два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще один - Национальной полицией Украины.
Как сообщалось, днем ранее в Николаевской области были сбиты 13 вражеских беспилотников иранского производства.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.
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