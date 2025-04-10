В Николаеве из-за ночной атаки были пожары, разрушения и много пострадавших (фото)

По словам чиновника, около 02:45 в ночь на 10 апреля "враг атаковал областной центр БПЛА типа "Shahed 131/136".

"В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание", - рассказал он.

Кроме того, добавил глава ОВА, в Николаеве вспыхнули пожары в квартире и на территории гаражного кооператива, которые были оперативно ликвидированы.

"Из-за "Шахедной" атаки ранены 10 человек. По состоянию на утро 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице - состояние средней тяжести, другим помощь оказана амбулаторно", - сообщил чиновник.

Чрезвычайники обнародовали в сети кадры последствий дроновой атаки на Николаев.

В Службе рассказали, что во дворе пятиэтажки из-за падения обломков БПЛА противника загорелась квартира, также были повреждены другие помещения.

"Спасатели эвакуировали маломобильную женщину, помощь оказали волонтеры Красного Креста", сообщили чрезвычайники.

В других локациях было ликвидировано возгорание двух авто и гаража, добавили в ГСЧС.

"В одном из частных домов взрывной волной (была) заблокирована мать с тремя детьми - все спасены. Пострадали 10 человек. Трое из них госпитализированы с травмами", - говорится в публикации чрезвычайников.

Всего к ликвидации последствий привлечено 47 спасателей и 9 единиц техники, рассказали в ГСЧС.

Фото: в Николаеве 10 пострадавших в результате ночной вражеской дроновой атаки (t.me/dsns_telegram) Обновлено 08:56. Ким также показал последствия дроновой атаки на город. Фото: в Николаеве с самого утра на местах "прилетов" работают коммунальные службы (mykolaivskaODA) "Коммунальные службы работают, оказывается помощь пострадавшим", - добавил он.

Ночная дроновая атака

Вчера вечером из-за угрозы ударов дронов-камикадзе врага в нескольких областях Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что в Киеве раздавались взрывы и велась работа ПВО из-за дроновой атаки. Позже стало известно, что в Киеве в двух районах зафиксировали пожар и разрушение дома, и сообщалось, что один человек был заблокирован.

Ночью в Николаеве прогремели взрывы из-за удара дронов-камикадзе по городу. Фиксировались пожары, и стало известно о пострадавших.