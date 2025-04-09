Враг атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

В Киеве и многих областях Украины сегодня вечером объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА ).

В Киеве и многих областях Украины сегодня вечером объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.

По последним данным военных, ударные беспилотники противника фиксировались в семи областях, однако также были замечены новые группы "Шахедов", которые российские оккупанты запустили как с севера, так и с юга.

Так, в 23.17 в ВС заявляли, что:

группа дронов-камикадзе противника была зафиксирована на севере Сумщины,

еще несколько групп БПЛА врага - на севере Черниговщины,

были замечены "Шахеды" на севере Черкасской области и юге Киевской области, на юге Полтавщины,

также несколько групп "Шахедов" наблюдалась на севере Кировоградщины,

вражеские дроны были замечены на севере на юге Николаевщины,

а еще - новая группа "Шахедов" с Черного моря, которая направлялась в сторону Николаевской области.

Около половины двенадцатого ночи в КГВА заявили, что в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА противника.

"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении администрации.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так: