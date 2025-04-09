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Враг атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов

Среда 09 апреля 2025 23:57
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Враг атакует Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: Украина снова находится под атакой дронов-камикадзе врага (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и многих областях Украины сегодня вечером объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

В Киеве и многих областях Украины сегодня вечером объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеской атаки с применением дронов-камикадзе.

По последним данным военных, ударные беспилотники противника фиксировались в семи областях, однако также были замечены новые группы "Шахедов", которые российские оккупанты запустили как с севера, так и с юга.

Так, в 23.17 в ВС заявляли, что:

  • группа дронов-камикадзе противника была зафиксирована на севере Сумщины,
  • еще несколько групп БПЛА врага - на севере Черниговщины,
  • были замечены "Шахеды" на севере Черкасской области и юге Киевской области, на юге Полтавщины,
  • также несколько групп "Шахедов" наблюдалась на севере Кировоградщины,
  • вражеские дроны были замечены на севере на юге Николаевщины,
  • а еще - новая группа "Шахедов" с Черного моря, которая направлялась в сторону Николаевской области.

Около половины двенадцатого ночи в КГВА заявили, что в столице была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА противника.

"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении администрации.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Враг атакует Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Напомним, днем 9 апреля в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

Что касается столицы, то 9 апреля в Киеве несколько раз в день объявляли тревогу в связи с угрозой баллистики.

Также мы писали, что во время прошлой ночной атаки российские оккупанты запустили 55 БПЛА типа "Шахед" по Украине. В результате обстрелов были повреждения обычных домов, магазинов, амбулатории и газопровода в ряде городов.

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Воздушная тревога Атака дронов
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