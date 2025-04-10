В Киеве сбивают российские дроны, прозвучали взрывы

В Киеве в ночь на 10 апреля были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки. В столице работает противовоздушная оборона.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА ).

Взрывы в районе города Киева прогремели почти в полночь. Их было несколько.

После этого появилось заявление КГВА о боевой работе в столице по отражению вражеской воздушной атаки - в частности с использованием ударных беспилотников типа "Шахед".

Также жителей Киева призвали находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Еще есть воздушные цели над городом и в окрестностях", - говорится в объявлении администрации.

В свою очередь мэр столицы Виталий Кличко уточнил в своем Telegram, что над городом фиксируют несколько групп российских ударных беспилотников.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Над городом несколько вражеских БПЛА. Находитесь в укрытиях!" - проинформировал он.

Около 00:15 (10 апреля) в Киеве снова были слышны взрывы.