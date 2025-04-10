Атака дронов-камикадзе: в Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве сегодня ночью, 10 апреля, были слышны взрывы. Город находится под вражеской воздушной атакой.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Этой ночью была объявлена воздушная тревога для Николаевской области из-за угрозы дроновых ударов со стороны противника. Об опасности "Шахедов" также предупреждали жителей Николаева.

В 02:53 мэр заявил о взрывах в Николаеве на фоне дроновой атаки.

"Слышны взрывы в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе для города!" - говорится в его публикации в сети.

Между тем николаевские паблики и Telegram-каналы пишут о нескольких ударных БПЛА противника, которые фиксировались в разных районах города, и также сообщали о работе ПВО из-за удара "Шахедов".

Жителей просят не покидать безопасных мест до отбоя тревоги.

Обновлено: в Николаеве произошли пожары после атаки

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о пожарах в облцентре из-за воздушной атаки.

"После атаки "Шахедов" в городе два пожара. Службы работают", - проинформировал чиновник.

Ночная атака ударных беспилотников

Как сообщалось ранее, 9 апреля вечером в нескольких областях Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов". Фиксировался запуск нескольких групп ударных беспилотников противника с разных направлений.

Около полуночи в Киеве было слышно несколько взрывов, и сообщалось о работе ПВО из-за удара дронов-камикадзе.

Позже стало известно, что в Киеве в двух районах зафиксировали пожар и разрушение дома, и сообщалось, что один человек был заблокирован.