У Миколаєві через нічну атаку були пожежі, руйнування і багато постраждалих (фото)

За словами чиновника, близько 02:45 у ніч проти 10 квітня "ворог атакував обласний центр БпЛА типу "Shahed 131/136".

"Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля", - розповів він.

Крім того, додав глава ОВА, у Миколаєві спалахнули пожежі у квартирі та на території гаражного кооперативу, які були оперативно ліквідовані.

"Через "Шахедну" атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні - стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно", - поінформував чиновник.

Надзвичайники оприлюднили в мережі кадри наслідків дронової атаки на Миколаїв.

У Службі розповіли, що у дворі п'ятиповерхівки через падіння уламків БПЛА противника зайнялася квартира, також були пошкоджені інші помешкання.

"Рятувальники евакуювали маломобільну жінку, допомогу надали волонтери Червоного Хреста", повідомили надзвичайники.

В інших локаціях було ліквідовано займання двох авто й гаража, додали у ДСНС.

"В одному з приватних будинків вибуховою хвилею (було) заблоковано матір із трьома дітьми - усіх врятовано. Постраждало 10 людей. Троє з них госпіталізовані з травмами", - йдеться в публікації надзвичайників.

Загалом до ліквідації наслідків залучено 47 рятувальників і 9 одиниць техніки, розповіли у ДСНС.

Нічна дронова атака

Вчора ввечері через загрозу ударів дронів-камікадзе ворога у кількох областях України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося, що у Києві лунали вибухи і велася робота ППО через дронову атаку. Пізніше стало відомо, що у Києві у двох районах зафіксували пожежу та руйнування будинку, й повідомлялося, що одна людина була заблокована.

Вночі у Миколаєві прогриміли вибухи через удар дронів-камікадзе по місту. Фіксувалися пожежі, й стало відомо про постраждалих.