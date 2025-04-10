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Из-за атаки БПЛА в Киеве зафиксированы возгорание и разрушения: предварительные данные

Киев, Четверг 10 апреля 2025 00:35
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Из-за атаки БПЛА в Киеве зафиксированы возгорание и разрушения: предварительные данные Иллюстративное фото: названы последствия дроновой атаки на Киев (Getyy Images)
Автор: Владимир Костырин

В результате атаки вражеских БПЛА в Киеве, по предварительным данным, возник пожар и есть разрушения в нескольких районах. Спасательные службы уже направляются на места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Чиновник рассказал, что возгорание из-за вражеской дроновой атаки, по предварительным данным, произошло в Голосеевском районе столицы.

"Предварительно вследствие падения обломков сбитого БПЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе", - говорится в публикации главы КГВА в Telegram-канале.

Он также проинформировал, что на место происшествия направляются соответствующие службы.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя", - призвал начальник КГВА жителей Киева, так как вражеская воздушная атака еще продолжается.

Позже Ткаченко рассказал, что в Дарницком районе Киева в результате падения обломков было разрушено частное здание.

"Предварительно заблокирован человек. На место направляются спасатели", - сообщил чиновник.

Обновлено: падение обломков на склад и пожар

Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, в Голосеевском районе обломки БПЛА противника упали на территорию складских помещений.

"Есть возгорание. Экстренные службы направляются на место. Медики пока вызовов не получали", - рассказал он.

Ночной удар дронов по Киеву

Напомним, поздно вечером накануне в Киеве, как и в ряде областей Украины, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников со стороны российских оккупантов.

Около полуночи в Киеве было слышно несколько взрывов, и стало известно о работе ПВО в столице.

Добавим, городские власти уточняли, что над Киевом фиксировали несколько групп дронов-камикадзе врага.

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