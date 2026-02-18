В Николаеве из-за непогоды меняют формат обучения: что нужно знать родителям
В Николаеве из-за ухудшения погодных условий меняется график работы учебных заведений. В четверг, 19 февраля, школьники будут учиться дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.
По словам городского головы, решение о переводе школ на онлайн-режим принято из соображений безопасности из-за непогоды. В то же время детские сады будут продолжать работать в обычном формате.
"Понимаем, что не все родители могут оставить маленьких детей дома, поэтому садики продолжают работу", - пояснил Сенкевич.
Мэр призвал горожан учесть эти изменения при планировании своего дня, а также быть максимально осторожными на дорогах.
Погода 19 февраля
Напомним, в четверг, 19 февраля, в Украине прогнозируется существенное усложнение погодных условий, в частности метели и гололедица.
По данным ГСЧС и Укргидрометцентра, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях ночью ожидается снег. В южных, большинстве центральных областей синоптики предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с.
Из-за гололедицы на дорогах страны (кроме юго-востока и Закарпатья) объявлен I уровень опасности (желтый). Сложная ситуация с гололедицей ожидается также в Киеве и области. Спасатели призывают водителей быть максимально аккуратными во время движения.