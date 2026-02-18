У Миколаєві через негоду змінюють формат навчання: що потрібно знати батькам

У Миколаєві через погіршення погодних умов змінюється графік роботи навчальних закладів. У четвер, 19 лютого, школярі навчатимуться дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в Telegram .

За словами міського голови, рішення про переведення шкіл на онлайн-режим ухвалено з міркувань безпеки через негоду. Водночас дитячі садочки продовжуватимуть працювати у звичайному форматі.

"Розуміємо, що не всі батьки можуть залишити маленьких дітей вдома, тому садочки продовжують роботу", - пояснив Сєнкевич.

Мер закликав містян врахувати ці зміни під час планування свого дня, а також бути максимально обережними на дорогах.