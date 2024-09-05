Зеленский уволил трех заместителей Ермака

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОП .

Согласно указам, которые утвердил глава государства, были уволены:

заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская;

заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба;

заместитель руководителя ОП Николай Точицкий.

Стоит заметить, что причина увольнения двух из них очевидна. Сегодня Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины.

Тем временем Точицкий, согласно решению парламента, станет министром культуры и стратегических коммуникаций.

При этом Соколовская новую должность не получила. Еще вчера, 4 сентября, источники РБК-Украина сообщали, что Ирина Верещук, которую уволили с должности главы Минреинтеграции, может стать заместителем руководителя ОП вместо Соколовской.

Сама Верещук в своем Telegram-канале подтвердила, что получит должность в Офисе президента.