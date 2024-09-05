Зеленский уволил трех заместителей Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей руководителя Офиса президента. Он подписал соответствующие указы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОП.
Согласно указам, которые утвердил глава государства, были уволены:
- заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская;
- заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба;
- заместитель руководителя ОП Николай Точицкий.
Стоит заметить, что причина увольнения двух из них очевидна. Сегодня Рада поддержала назначение Алексея Кулебы на должность вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины.
Тем временем Точицкий, согласно решению парламента, станет министром культуры и стратегических коммуникаций.
При этом Соколовская новую должность не получила. Еще вчера, 4 сентября, источники РБК-Украина сообщали, что Ирина Верещук, которую уволили с должности главы Минреинтеграции, может стать заместителем руководителя ОП вместо Соколовской.
Сама Верещук в своем Telegram-канале подтвердила, что получит должность в Офисе президента.
Перестановки в Офисе президента
Напомним, еще несколько дней назад стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурму.
По данным источников РБК-Украина, его кресло займет Александр Камышин, которого Рада отправила в отставку с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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