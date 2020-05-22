Міграційна служба послабить карантин з 25 травня: що зміниться

Обмеження не послаблять у Києві та 5 областях
Державна міграційна служба (ДМС) послабить обмеження з 25 травня в рамках адаптивного карантину. Однак послаблення відбудеться не у всіх областях країни.
Про це повідомляє прес-служба ДМС.
У службі заявили, що відповідно до рішення Кабінету міністрів, з 25 травня переважна більшість територіальних підрозділів послабить карантинні обмеження.
Так, з 25 травня у більшості регіонів, крім Києва та Київської, Волинської, Закарпатської, Рівненської та Чернівецької областей:
При цьому Міграційна служба просить відвідувачів підрозділів дотримуватись рекомендацій щодо протидії поширенню коронавірусу:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках послаблення карантину сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права. Практичні іспити було відновлено з 22 травня. Для складання іспиту необхідно попередньо записатися телефоном.
Автор: Дмитро Левицький