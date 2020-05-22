Миграционная служба ослабит карантин с 25 мая: что изменится

Ограничения не ослабят в Киеве и 5 областях
Государственная миграционная служба (ГМС) ослабит ограничения с 25 мая в рамках адаптивного карантина. Однако ослабление состоится не во всех областях страны.
Об этом сообщает пресс-служба ГМС.
В службе заявили, что согласно решению Кабинета министров, с 25 мая подавляющее большинство территориальных подразделений ослабит карантинные ограничения.
Так, с 25 мая в большинстве регионов, кроме Киева и Киевской, Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областей:
При этом Миграционная служба просит посетителей подразделений придерживаться рекомендаций относительно противодействия распространению коронавируса:
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках ослабление карантина сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Практические экзамены были возобновлены с 22 мая. Для сдачи экзамена необходимо предварительно записаться по телефону.
Автор: Дмитрий Левицкий