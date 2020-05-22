Миграционная служба ослабит карантин с 25 мая: что изменится

Государственная миграционная служба (ГМС) ослабит ограничения с 25 мая в рамках адаптивного карантина. Однако ослабление состоится не во всех областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

В службе заявили, что согласно решению Кабинета министров, с 25 мая подавляющее большинство территориальных подразделений ослабит карантинные ограничения.

Так, с 25 мая в большинстве регионов, кроме Киева и Киевской, Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областей:

территориальные подразделения ДМС будут работать по обычному графику работы;

снято ограничение относительно порядка предоставления административных услуг: граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу;

восстанавливается работа сервиса "Электронная очередь".

При этом Миграционная служба просит посетителей подразделений придерживаться рекомендаций относительно противодействия распространению коронавируса:

пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами;

не создавать скопления людей и придерживаться безопасного расстояния между людьми (из расчета не более одного человека на 10 кв. метров);

избегать контакта со всеми, кто имеет признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках ослабление карантина сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Практические экзамены были возобновлены с 22 мая. Для сдачи экзамена необходимо предварительно записаться по телефону.