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Міграційна служба послабить карантин з 25 травня: що зміниться

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 17:54
Міграційна служба послабить карантин з 25 травня: що зміниться
Фото: робота ДМС під час карантину (dmsu.gov.ua)

Обмеження не послаблять у Києві та 5 областях

Державна міграційна служба (ДМС) послабить обмеження з 25 травня в рамках адаптивного карантину. Однак послаблення відбудеться не у всіх областях країни.

Про це повідомляє прес-служба ДМС.

У службі заявили, що відповідно до рішення Кабінету міністрів, з 25 травня переважна більшість територіальних підрозділів послабить карантинні обмеження.

Так, з 25 травня у більшості регіонів, крім Києва та Київської, Волинської, Закарпатської, Рівненської та Чернівецької областей:

  • територіальні підрозділи ДМС працюватимуть за звичайним графіком роботи;
  • знято обмеження щодо порядку надання адміністративних послуг: громадяни України, іноземці та особи без громадянства зможуть отримати будь-яку послугу;
  • відновлюється робота сервісу "Електронна черга".

При цьому Міграційна служба просить відвідувачів підрозділів дотримуватись рекомендацій щодо протидії поширенню коронавірусу:

  • користуватися захисною маскою, рукавичками та дезінфікуючими засобами;
  • не створювати скупчення людей та дотримуватись безпечної відстані між людьми (з розрахунку не більше однієї людини на 10 кв. метрів);
  • уникати контакту з усіма, хто має ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

З 25 травня Міграційна служба послаблює карантинні обмеження

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках послаблення карантину сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права. Практичні іспити було відновлено з 22 травня. Для складання іспиту необхідно попередньо записатися телефоном.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГМСкарантин
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