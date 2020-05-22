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Миграционная служба ослабит карантин с 25 мая: что изменится

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 17:54
Миграционная служба ослабит карантин с 25 мая: что изменится
Фото: работа ГМС во время карантина (dmsu.gov.ua)

Ограничения не ослабят в Киеве и 5 областях

Государственная миграционная служба (ГМС) ослабит ограничения с 25 мая в рамках адаптивного карантина. Однако ослабление состоится не во всех областях страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

В службе заявили, что согласно решению Кабинета министров, с 25 мая подавляющее большинство территориальных подразделений ослабит карантинные ограничения.

Так, с 25 мая в большинстве регионов, кроме Киева и Киевской, Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областей:

  • территориальные подразделения ДМС будут работать по обычному графику работы;
  • снято ограничение относительно порядка предоставления административных услуг: граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу;
  • восстанавливается работа сервиса "Электронная очередь".

При этом Миграционная служба просит посетителей подразделений придерживаться рекомендаций относительно противодействия распространению коронавируса:

  • пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами;
  • не создавать скопления людей и придерживаться безопасного расстояния между людьми (из расчета не более одного человека на 10 кв. метров);
  • избегать контакта со всеми, кто имеет признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

С 25 мая Миграционная служба ослабляет карантинные ограничения

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках ослабление карантина сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Практические экзамены были возобновлены с 22 мая. Для сдачи экзамена необходимо предварительно записаться по телефону.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГМСкарантин
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