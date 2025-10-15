RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Мигранты с Кавказа и Азии? Как Украина будет закрывать кадровый "голод"

Фото: Работа в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Украина не планирует массово привлекать работников с Кавказа или Азии для покрытия дефицита кадров, однако иностранцы и в дальнейшем могут трудоустраиваться в стране.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.

По словам Жовтяк, до полномасштабного вторжения ежегодно выдавали 16-20 тысяч разрешений на работу иностранцам. Сейчас же дефицит кадров ощутимый, но только 15% работодателей готовы брать иностранцев - преимущественно в перерабатывающей промышленности и строительстве.

"Ситуация сложная из-за мобилизации, но рынок должен сам себя сбалансировать", - пояснила Жовтяк.

По ее словам, решить проблему можно и без привлечения мигрантов. Так, мебельное предприятие на Закарпатье, которое планировало пригласить 160 работников из Бангладеш, впоследствии начало трудоустраивать внутренне перемещенных лиц. Работодатель предоставил им жилье, питание и социальный пакет.

Также, по словам руководительницы службы занятости, государство поддерживает бизнес через компенсационные программы. В частности, работодатели могут получить:

  • 120 тыс. гривен - за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы;
  • 80 тыс. гривен - для II группы;
  • 8 тыс. гривен в месяц в течение 3 месяцев - за трудоустройство ВПЛ (6 месяцев - если человек имеет инвалидность).

"Если предложить людям достойные условия - жилье, компенсацию аренды или достойную оплату - они останутся работать в Украине", - подытожила Жовтяк.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется дефицит кадров, особенно в рабочих профессиях и сферах производства, логистики, строительства, агросектора, образования и медицины. На 1 октября в службе занятости искали работу 143 тыс. человек, а на портале вакансий доступно почти 240 тыс. предложений.

Легче всего трудоустроиться в крупных городах и их окрестностях - Киеве, Киевской и Львовской областях, где высокий спрос на кадры. Труднее всего найти работу на прифронтовых территориях - в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях количество вакансий значительно меньше числа соискателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Работа в Украине