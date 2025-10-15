Мигранты с Кавказа и Азии? Как Украина будет закрывать кадровый "голод"

Украина не планирует массово привлекать работников с Кавказа или Азии для покрытия дефицита кадров, однако иностранцы и в дальнейшем могут трудоустраиваться в стране.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина.
По словам Жовтяк, до полномасштабного вторжения ежегодно выдавали 16-20 тысяч разрешений на работу иностранцам. Сейчас же дефицит кадров ощутимый, но только 15% работодателей готовы брать иностранцев - преимущественно в перерабатывающей промышленности и строительстве.
"Ситуация сложная из-за мобилизации, но рынок должен сам себя сбалансировать", - пояснила Жовтяк.
По ее словам, решить проблему можно и без привлечения мигрантов. Так, мебельное предприятие на Закарпатье, которое планировало пригласить 160 работников из Бангладеш, впоследствии начало трудоустраивать внутренне перемещенных лиц. Работодатель предоставил им жилье, питание и социальный пакет.
Также, по словам руководительницы службы занятости, государство поддерживает бизнес через компенсационные программы. В частности, работодатели могут получить:
"Если предложить людям достойные условия - жилье, компенсацию аренды или достойную оплату - они останутся работать в Украине", - подытожила Жовтяк.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине сохраняется дефицит кадров, особенно в рабочих профессиях и сферах производства, логистики, строительства, агросектора, образования и медицины. На 1 октября в службе занятости искали работу 143 тыс. человек, а на портале вакансий доступно почти 240 тыс. предложений.
Легче всего трудоустроиться в крупных городах и их окрестностях - Киеве, Киевской и Львовской областях, где высокий спрос на кадры. Труднее всего найти работу на прифронтовых территориях - в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях количество вакансий значительно меньше числа соискателей.