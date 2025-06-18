Мог "сливать" данные россиянам: топ-чиновника Финляндии подозревают в госизмене

Канцелярский комитет парламента принял решение отстранить главного секретаря парламента от должности с начала июля на время расследования уголовного дела.

В парламенте говорят, что решение было принято на основе общей оценки. Во внимание принимались правовая защита должностного лица, обеспечение функционирования парламента и мнения экспертов.

Канцелярский комитет парламента в своем заявлении подчеркивает, что отстранение от исполнения обязанностей является мерой пресечения и не означает, что подозрение в преступлении в отношении генерального секретаря является обоснованным. Если по делу появится новая информация, решение будет пересмотрено немедленно.

В чем подозревают чиновника

Генерального секретаря Пелттари подозревают в служебном преступлении и разглашении государственной тайны на предыдущей должности руководителя Полиции безопасности, что расценивается как государственная измена.

По версии следствия, полиция безопасности под его руководством передавала секретные данные привлеченным к работе гражданским лицам. От одного из них информация могла попасть в ФСБ.