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Мог "сливать" данные россиянам: топ-чиновника Финляндии подозревают в госизмене

Фото: топ-чиновника Финляндии подозревают в госизмене (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари отстранили от обязанностей из-за подозрения в госизмене. Топ-чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и разглашении государственной тайны на предыдущей должности руководителя Полиции безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Канцелярский комитет парламента принял решение отстранить главного секретаря парламента от должности с начала июля на время расследования уголовного дела.

В парламенте говорят, что решение было принято на основе общей оценки. Во внимание принимались правовая защита должностного лица, обеспечение функционирования парламента и мнения экспертов.

Канцелярский комитет парламента в своем заявлении подчеркивает, что отстранение от исполнения обязанностей является мерой пресечения и не означает, что подозрение в преступлении в отношении генерального секретаря является обоснованным. Если по делу появится новая информация, решение будет пересмотрено немедленно.

В чем подозревают чиновника

Генерального секретаря Пелттари подозревают в служебном преступлении и разглашении государственной тайны на предыдущей должности руководителя Полиции безопасности, что расценивается как государственная измена.

По версии следствия, полиция безопасности под его руководством передавала секретные данные привлеченным к работе гражданским лицам. От одного из них информация могла попасть в ФСБ.

 

Финляндия готовится к войне с РФ

Напомним, в 2022 году финский парламент принял закон о строительстве оборонительной стены на границе с Россией. На фоне этого премьер-министр Петтери Орпо объявил, что оборонные расходы ежегодно будут расти на миллиарды евро.

Также в Финляндии объявили, что готовятся к худшему сценарию для себя в случае завершения войны в Украине.

В мае Украина и Финляндия создали "коалицию укрытий" гражданской защиты в поддержку украинского государства. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, до 2030 года планируется построить более 5 тысяч укрытий.

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