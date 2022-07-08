Фінляндія побудує на кордоні з Росією високу стіну, щоб захиститися від мігрантів
Парламент Фінляндії прийняв закон про будівництво на кордоні з Росією високої стіни, яка б перешкоджала проникненню мігрантів, а також щоб уникнути різних провокацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Гельсінкі побоюється, що Москва може використовувати міграцію для чинення політичного тиску на країну. Передбачається, що довжина прикордонних загороджень на східному кордоні країни складе 1300 км.
"Мета нового закону - покращити оперативні можливості прикордонників у реагуванні на гібридні загрози. Війна в Україні зробила це питання невідкладним", - сказала Енн Іханус, старший радник Міністерства внутрішніх справ.
Новий закон також дозволяє закривати пункти перетину кордону і концентрувати осіб, які шукають притулку, в певних пунктах в разі великомасштабної спроби перетину кордону.
В цей час кордони Фінляндії захищені в основному легкими дерев'яними парканами, призначеними для запобігання бродяжництва худоби.
Нагадаємо, після заяв Швеції і Фінляндії вступити в НАТО влада Туреччини виступили проти поки країни не виконають ряд її умов. Серед яких було припинення підтримки Робітничої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Ґюлена.
Однак після місяця переговорів турецька сторона погодилася на вступ Швеції і Фінляндії в НАТО. Країна підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина підтримає вступ країн на саміті в Мадриді.
Крім того, згідно з Меморандумом, Анкара, Стокгольм і Гельсінкі зобов'язуються надавати повну підтримку в боротьбі з загрозами безпеці один одного.
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