МЗС обурили слова Лукашенка про нібито участь українців в організації протестів

Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)

Також в міністерстві нагадали про запит по справі найманців, який відправили до Мінська

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість заявами президента Білорусі Олександра Лукашенка про участь українців в "організації мирних протестів" у зв'язку з результатами президентських виборів. Цьому немає доказів.

Про це повідомляє прес-служба МЗС у Facebook.

Раніше Лукашенко заявив, що Білорусь для агресії приїхали громадяни з Польщі, Голландії, України та Росії.

"Ми обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у дестабілізації ситуації в Білорусі. Цьому немає жодних доказів", - зазначили в міністерстві.

Крім того, у відомстві нагадали про те, що докази участі в бойових діях на сході країни затриманих учасників приватної військової компанії "Вагнер" були викладені у відправленому українською стороною запиті в Мінськ.

У міністерстві також підкреслили, що "вагнірівці" з благословення білоруської влади, повертаються в РФ, щоб і надалі чинити злочини на території суверенних держав".

З 9 серпня в країні тривають масові акції протестів, які розпочалися після завершення голосування на президентських виборах. За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що у Мінську за два дні заарештували більше тисячі демонстрантів.

Крім того, у Білорусі відпустили близько двох тисяч затриманих.

Нагадаємо, Білорусь передала Росії 32 раніше затриманих бойовиків "Вагнера", які вже знаходяться на території РФ.