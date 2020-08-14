"Не висувайтеся на вулиці": Лукашенко закликав не виходити на акції протестів

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Олександр Лукашенко також прокоментував загальну ситуацію в країні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів засідання з членами Ради безпеки. Під час нього глава держави закликав жителів країни не ходити на акції протестів.

Про це повідомляє видання "Белта"

"Чи не висувайтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї відкритої Росії, Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни" , - заявив Лукашенко.

Також президент прокоментував загальну ситуацію в Білорусі.

"Не скажу, що катастрофа якась або аж надто перенапружена ситуація, але проблем вистачає і питань вистачає, які необхідно вирішувати", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, з 9 серпня в країні тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах. За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що в Мінську за два дні заарештували більше тисячі демонстрантів.

Крім того, в Білорусі відпустили близько двох тисяч затриманих.