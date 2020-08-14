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У Мінську за два дні заарештували більше тисячі людей

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 15:36
У Мінську за два дні заарештували більше тисячі людей
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У більшості випадків суд засудив затриманих до 10 діб арешту

В білоруській столиці заарештували більше тисячі осіб за участь в акції протесту. Міський суд Мінська обрав демонстрантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою від п'яти до 20 діб.

Про це повідомляє прес-служба Міського суду Мінська.

Так, 11 і 12 серпня суд заарештував 1063 людини. У більшості випадків суд засудив до десяти діб арешту.

Нагадаємо, з 9 серпня у Білорусі тривають масові акції протестів, які розпочалися після завершення голосування на президентських виборах. За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відпустили близько двох тисяч затриманих.

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