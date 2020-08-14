Білорусь повернула 32 затриманих бойовиків "Вагнера" Росії

Фото: затримання бойовиків ПВК "Вагнера" (sputnik.by)

Бойовики знаходяться на території Росії

Уряд Білорусі передав Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнера", які були затримані під Мінськом. Зараз вони знаходяться на території Росії.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура РФ.

Ще один боєць залишився в Білорусі, бо крім російського, у нього є ще й білоруський паспорт.

"Передача зазначених осіб здійснена відповідно до норм міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, в тісній взаємодії органів прокуратури наших країн. Компетентні органи Російської Федерації продовжать розбиратися з ситуацією, що склалася навколо цих громадян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, які приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.

Крім того, Україна направила в Білорусь запит про видачу затриманих "вагнерівців".