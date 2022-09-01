МЗС України про події навколо ЗАЕС: Росія порушує взяті на себе зобов'язання
Російські війська ведуть масований обстріл коридору, по якому місія МАГАТЕ повинна проїхати до Запорізької АЕС. Тим самим, Росія порушує взяті на себе зобов'язання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника МЗС України Олега Ніколенка в Twitter.
"Порушуючи взяті на себе зобов'язання, російська армія посилено обстрілює коридор, яким із Запоріжжя до АЕС повинна проїхати місія МАГАТЕ", - написав він.
Також в МЗС України закликають Росію негайно припинити небезпечні провокації і надати МАГАТЕ безпечний прохід до станції.
Нагадуємо, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.
Крім того, напередодні візиту місії МАГАТЕ російські війська вдарили з мінометів по майданчику Запорізької АЕС. Внаслідок чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.
Також з самого ранку окупанти обстрілюють Енергодар. За даними ГУР МО, над містом "працювала" група російських ударних вертольотів Ка-52, що завдавали ударів по житлових кварталах.