МИД Украины о событиях вокруг ЗАЭС: Россия нарушает взятые на себя обязательства

Российские войска ведут массированный обстрел коридора, по которому миссия МАГАТЭ должна проехать к Запорожской АЭС. Тем самым, Россия нарушает взятые на себя обязательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.