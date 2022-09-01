МИД Украины о событиях вокруг ЗАЭС: Россия нарушает взятые на себя обязательства
Российские войска ведут массированный обстрел коридора, по которому миссия МАГАТЭ должна проехать к Запорожской АЭС. Тем самым, Россия нарушает взятые на себя обязательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД Украины Олега Николенко в Twitter.
"Нарушая взятые на себя обязательства, российская армия усиленно обстреливает коридор, которым из Запорожья до АЭС должна проехать миссия МАГАТЭ", - написал он.
Также в МИД Украине призывают Россию немедленно прекратить опасные провокации и предоставить МАГАТЭ безопасный проход к станции.
Напоминим, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.
Кроме того, накануне визита миссии МАГАТЭ российские войска уадрили из минометов площадку Запорожской АЭС. Вследствие чего сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок.
Также с самого утра оккупанты обстреливают Энергодар. По данным ГУР МО, над городом "работала" группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам.