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МЗС України прокоментував російський санкційний список

Новини » Політика    01.11.2018 - 18:05
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У МЗС відзначили, що Україна вживатиме усіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства

У Міністерстві закордонних справ України розцінюють санкційний список Російської Федерації як продовження агресії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву відомства.

У МЗС відзначили, що міжнародні санкції проти Кремля стали реакцією на російську збройну агресію і вони можуть бути скасовані після безумовного і остаточного припинення російської незаконної окупації Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, частини території Донецької та Луганської областей.

"Виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі "спеціальні економічні заходи" не мають нічого спільного з міжнародним правом", - наголошується у заяві.

"Україна вживатиме усіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства, так і з використанням інструментів міжнародного права", - додали у МЗС.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав санкційний список Російської Федерації  свідченням неконструктивної позиції РФ.

Порошенко зазначив, що замість того, щоб вводити санкції, Росії треба зробити просту річ - піти геть з України, забрати свою зброю. Він також додав, що санкційний список РФ - це "свідчення неконструктивної позиції РФ, що вони не збираються імплементувати Мінськ, забрати свої війська".

Додамо, за словами генпрокурора України Юрія Луценка, санкційний список Російської Федерації не вартий того, щоб Україна всерйоз його обговорювала. 

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